(Görüntülü) Bayraklı' da üzerinde evlerin bulunduğu kayaların düştüğü bölgede ekiplerin incelemesi sürüyor

(Görüntülü) Bayraklı' da üzerinde evlerin bulunduğu kayaların düştüğü bölgede ekiplerin incelemesi sürüyor

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