(Görüntülü) Bayburt'ta zorlu kar temizleme çalışması

Murat SÖYLEMEZ BAYBURT ()Doğu Karadeniz bölgesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor. Gümüşhane'de, 46, Bayburt'ta ise 37 köy yolu ulaşıma kapandı. Bayburt'ta 2 metreyi aşan karda güçlükle yol açma çalışması yürüten ekiplerin çalışması görüntülendi. Gümüşhane'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle, Kürtün?de 28, Torul'da ise 18 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri, kardan kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamada ise kar yağışının devam etmesi nedeniyle, engelli ve hamile kamu görevlilerinin yarım gün idari izinli sayıldığı duyuruldu. EKİPLERİN ZORLU ÇALIŞMASI Bayburt'a ise kar yağışı nedeniyle 37 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kardan kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor. Aydıntepe ilçesine bağlı Günbuldu köyünde 2 metreyi aşan kar kalınlığı nedeniyle ekipler güçlükle çalışma yürütüyor. Fırtına ve tipi nedeniyle kapalı köy yolunu ulaşıma açmakta zorlanan ekiplerin çalışması görüntülendi.