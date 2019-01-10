(Görüntülü) BAU ‘Bilime Saygı Ödül’lerini dağıttı

İSTANBUL, () – BAHÇEŞEHİR Üniversitesi (BAU) ‘Bilime Saygı Ödül Töreni’ni düzenledi. BAU ailesi tarafından 3 akademisyen yaptıkları çalışmalardan ötürü ‘Topluma Katkı Ödülü’, ‘Bilime Katkı Ödülü’ ve ‘Onur Ödülü’ne layık görüldü.



BAU, dün akşam Beşiktaş’taki kampüsünde ‘Bilime Saygı Ödül Töreni’ni düzenledi. Açılış konuşmalarını BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel ve BAU Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın’ın yaptığı törende 3 akademisyene, ‘Topluma Katkı Ödülü’, ‘Bilime Katkı Ödülü’ ve ‘Onur Ödülü’ verildi.



BAU Psikoloji Danışmanlık Ve Rehberlik Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi Doç. Dr. Bilge Uzun ‘Topluma Katkı Ödülü’ne, BAU İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı İrem Şanal ‘Bilime Katkı Ödülü’ne ve Prof. Dr. Yılmaz Esmer ise ‘Onur Ödülü’ne layık görüldü.



Ödül töreninde konuşan BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, “Biz devam edeceğiz, uluslararası büyük bir topluluk halinde olacağız. Dünyanın her noktasındaki bilim camiasıyla da ilişki ve işbirliği içerisinde olmalıyız” dedi.



17 PROJE FONLANDI



“Biz izleyen değil izlenen üniversite olacağız” diyen BAU Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, şöyle konuştu:



“Nitekim geldiğimiz noktada da bu hedefimizi tutturmuş sayılırız. Ama bizim daha büyük hedeflerimiz var. 2023, cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümünde dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına girmeyi hedefliyoruz. Geçtiğimiz seneye ait bazı istatiski bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Değişik kurumlara 70 proje sunmuşuz ve 17 proje fonlanmış. Bunların 11 tanesi Tubitak’tan, 2 tanesi Avrupa Birliği’nden, 2 tanesi Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları’ndan, bir tanesi ABD Başkonsolosluğu, yine bir tanesi de Güney Afrika tarafından fonlanmış” dedi.



“ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI KANAYAN YARAMIZ”



‘Topluma Katkı Ödülü’nü alan BAU Psikoloji Danışmanlık Ve Rehberlik Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi Doç. Dr. Bilge Uzun, “Eğitim bilimleri fakültesi çerçevesinde tarafımca yürütülen çocuk ihmal ve istismarına yönelik farkındalık çalışması projesi kapsamında öğrencilerimizle birlikte yaptığımız çalışmanın ses getirmesi, kamu spotlarının yayılması ve bu projeyle çıkan bir kitapçığın tüm Türkiye’ye yayılmış olmasıyla aldığımız bir ödül” dedi.



“Aslında yaptığımız şey ödülün kendisinden çok daha kıymetli diye düşünüyorum” diyen Uzun, “Çünkü tüm dünyada olduğu gibi maalesef Türkiye’de de çocuk ihmal ve istismarı kanayan yaramız. Bunu tamamen ortadan kaldırmamız pek söz konusu olmayabilir ama en azından azaltmak bizim için en büyük ödül. Çalışmaların sonucunda bir kitapçık hazırlandı ve BAU Kurumsal İletişim departmanı tarafından çoğaltıldı ve 7 bölge 82 ilde, bütün milli eğitim müdürlüklerine bağlı rehberlik araştırma merkezlerine ve derneklere dağıtıldı. Bu sayede bütün okullara gönderilmesi sağlandı. Ve baktığınızda bir projeyle bütün Türkiye’ye yayılan bir fakındalık projesiydi bu” ifadelerini kullandı.



“EN İYİ İLK 500 ÜNİVERSİTESİ ARASINA GİRMEYİ AMAÇLIYORUZ”



‘Bilime Katkı Ödülü’nü alan BAU İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı İrem Şanal, “Mütevelli heyeti başkanımızın bizlere koymuş olduğu bir hedef vardı. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında yani 2023 yılında dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasına girmeyi amaçlıyoruz. Bu hedefe olan katkılarımdan ötürü bu ödülü almış bulunmaktayım. Ödül, tek bir çalışmamı değil, tüm çalışmalarımı kapsıyor. Özellikle mütevelli heyeti başkanıma, rektörüme ve rektör yardımcılarıma bu ödülü bana layık gördükleri çok gururlu ve mutluyum. Dilerim aynı şekilde başarılarımızı sürdürürüz” dedi.



Ödül töreninin ardından BAU’ya yeni katılan öğretim üyelerinin cüppe giyme töreni yapıldı. Akademik unvanı yükselen öğretim üyelerine ise özel belge takdim edilirken BAU’da 10’uncu ve 15’inci yılını dolduran öğretim üyelerine ise plaket verildi.