(Görüntülü) Batman şehidi Jandarma Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus son yolculuğuna uğurlandı (3)

(Görüntülü) Batman şehidi Jandarma Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus son yolculuğuna uğurlandı (3)

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