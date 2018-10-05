(Görüntülü) BATMAN ŞEHİDİ ASTSUBAY ÖMER YİĞİT ULUS TOPRAĞA VERİLDİ (Babaevinden görüntülerle) - 1

(Görüntülü) BATMAN ŞEHİDİ ASTSUBAY ÖMER YİĞİT ULUS TOPRAĞA VERİLDİ (Babaevinden görüntülerle) - 1

YORUM EKLE
Gönder