(Görüntülü) Başkonsolosluk konutu bahçesinde köpekli arama

Ozan URAL- Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL,() SUUDİ Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında, olay yeri inceleme ekiplerinin Başkonsolosluk konutundaki...

(Görüntülü) Başkonsolosluk konutu bahçesinde köpekli arama

Ozan URAL- Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL,() SUUDİ Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında, olay yeri inceleme ekiplerinin Başkonsolosluk konutundaki incelemesi sürüyor. Konutun bahçesinde  Kadavra köpeği "Melo" ile aramalar devam ediyor.

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