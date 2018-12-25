(Görüntülü) Başkent'te kar ulaşımı zorlaştırdı

Gökhan CEYLAN-Muhammat BAYRAM/ANKARA, () ANKARA'da etkili olan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar yolda yürümekte güçlük çekerken, bazı araçlar yolda kaldı. Ankara'da akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Lapa lapa yağan kar ile birlikte cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza büründü. Karayolları ve belediye ekipleri ana arterlerde tuzlama çalışması yaptı. Buna rağmen ulaşımda aksamalar meydana geldi. Bazı noktalarda ulaşımda aksamalar meydana geldi. Özellikle Dikmen bölgesinde rampa çıkamayan bazı araçlar yolda kaldı. Bazı sürücüler, araçlarını iterek çıkarmaya çalıştı. Bir çoğu da araçlarını uygun yerlere park edip evlerine yürüyerek gitti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kar yağışının gece boyunca etkisini sürdüreceği belirtildi.