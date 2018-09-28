(Görüntülü) Başkent'te Kahramanmaraş Tanıtım Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı

(Görüntülü) Başkent'te Kahramanmaraş Tanıtım Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı

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