(Görüntülü) Başkan Sözlü, engelli dernekleri ile buluştu

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana'da bulunan engelli dernekleri ile kahvaltıda bir araya geldi.

Cumhur İittifakı Çukurova Belediye Başkan Adayı Yusuf Baş'ın da katıldığı toplantı, Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Fatih Karayandı'nın açılış konuşmaları ile başladı.

Karayandı, kentin engelsiz duruma getirilmesi için tüm birimlerimizle ortak çalıştıklarını ifade ederken tekerlekli sandalyelerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam ettiğini belirtti. Hüseyin Sözlü?nün göreve gelmesinin ardından 1 olan hasta nakil ambulansı sayısını 8?e çıkaran Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz sağlık hizmetini vatandaşın ayağına götürdüğünü belirten Karayandı, ALO 153 Çağrı Merkezi?ni arayıp, muayene ve tedavi olmak için sağlık kuruluşlarına gitmek istediğini söyleyen vatandaşların, uzman sağlık personelinin refakatinde tam donanımlı ambulanslarla hastanelere ulaştırıldığını, hasta nakil ambulansı hizmetlerinden 4,5 yılda 40 bin vatandaşın ücretsiz yararlandığını söyledi.

YAŞAMA SEVİNÇLERİNİ ARTTIRIYORUZ

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ise konuşmasında güler yüzlü personellerinin, yaşlı, hasta ve engelli bireylerin kişisel bakımı, ağız sağlığı bakımı, saç ve sakal tıraşı ile tırnak bakımlarını gerçekleştirerek, moral aşıladıklarını, dezavantajlı vatandaşların yaşama sevincini artırmak için mesai yapmanın insan olmanın bir sorumluluğu olduğunu söyledi. Adana'yı engelsiz kent haline getirdiklerini otobüslerden yaya kaldırımlarına kadar kentin tüm alanlarının engelli bireyler tarafından kullanılabilir durumda olduğunu aktaran Başkan Sözlü, konuşmasının sonunda engelli bir vatandaşa tekerlekli sandalye armağan etti.