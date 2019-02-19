(Görüntülü)Başkan Bozbey’den, İnegöllü aileye sürpriz ziyaret

NİLÜFER Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, daha önce elektronik posta yoluyla kendisine ulaşıp evine davet eden Ferhat Kartal ve ailesini ziyaret etti. Bozbey, Kartal ailesi ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, İnegöl temasları sırasında sürpriz bir ev ziyareti de yaptı. Mustafa Bozbey, kendisine daha önce elektronik posta yoluyla ulaşan Ferhat Kartal’ın daveti üzerine İnegöl Kemalpaşa Mahallesi’ndeki evine gitti. Ferhat Kartal’ın annesi Serayi Kartal ve akrabaları, Mustafa Bozbey ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Çay ikramı eşliğinde gerçekleşen ziyarette Bozbey, ev halkını dinledi. Kartal ailesi İnegöl’deki alt yapı sorunları ve içme suyu konusunda sıkıntılarını dile getirerek, çözüm için destek istedi. Ailenin taleplerini dinleyen Bozbey, 31 Mart’tan sonra, bütün sorunlara çözüm bulacaklarını ifade etti. Ziyaretinden dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Ferhat Kartal ve ailesi, Bozbey’e teşekkür ederek, seçimlerde başarılar diledi.

Görüntü Dökümü

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-Ziyaret görüntüsü

-Mustafa Bozbey konuşması

-Detaylar

1902İnegöl_Bozbey/İnegöl Klasöründe

Süre:28 sn- Boyut:41.6 mb

Hber-Kamera:BURSA,()