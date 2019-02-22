(Görüntülü) Başkan Bozbey'den, Ahıska Türkleri'ne ziyaret

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Bursa İl Temsilciliği?ni ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, parçalanan toplumların temelinde ayrışmalar olduğunu vurgulayarak, ?Barış herkese lazım. Biz Türkiye?de birlikte gücüzö dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Dünya Ahıska Türkleri Birliği Bursa İl Temsilciliği?ni ziyaret etti. Ziyarette CHP Gürsu Belediye Başkan Adayı Funda Türkcoş Pekiner ve CHP Gürsu İlçe Başkanı Cavit Kaya da hazır bulundu. Bu coğrafyada herkesin mutlu huzurlu yaşayabileceği bir ortamı oluşturmaya ihtiyaç olduğunu ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, ?Barış herkese lazım. Ahıska Türkleri bugün dünyanın dört bir yanında yaşam mücadelesi veriyor. Bir kültürün yok olmadığını sizin verdiğiniz mücadeleyle dünya öğrendi. Kültürümüzü koruyup geleceğe taşıyarak bunu öğretmeye devam edeceğiz. Zaten birileri bizim kültürel varlıklarımızı ortadan kaldırma mücadelesi veriyor. Ortak kültür oluşturabilirsek mutlu yaşayabilirizö diye konuştu.

Kimseyi ötekileştirmeden, ayrıştırmadan hayata bakmak gerektiğini vurgulayan Bozbey, Dikkat edin yok olan toplumlara, komşu komşuyla düşman olup parçalanmış. Yugoslavya ve Sovyetler Birliği bunun örneği. Biz Türkiye?de birlikte gücüz aslında. Farklı inanabiliriz, farklı düşünebiliriz ama bizi birleştiren insan olma varlığıdır. Hepimiz insanız. Bu duygu aslında kenetlenmemiz gereken olgudur. Bunu yaparsak bu ülke güçlü şekilde ilelebet yaşar. Ayrışırsak biteriz. Bizim milletimiz bu konuda oldukça duyarlı. Dayanışmanın en güçlü olduğu ülkelerden biriyizö ifadelerini kullandı. Dünya Ahıska Türkleri Birliği İcra Komitesi Başkanı Mehmet Taş ve Dünya Ahıska Türkleri Birliği Bursa İl Temsilcisi Paşa Alihan da Bozbey?e ziyaretinden dolayı teşekkür etti. 2018 yılında Türkiye genelinde tüm dernekleri tek çatı altında toplayan bir icra komitesi oluşturduklarını ifade eden Mehmet Taş, üyelerinin sorunlarını çözme adına çalıştıklarını ifade etti. Taş ve Alihan, Mustafa Bozbey?e çalışmalarında başarılar dileyerek verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.