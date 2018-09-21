(Görüntülü) Başkale'de dolu yağışı etkili oldu

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), ()-VAN'ın Başkale ilçesine bağlı Gedikbaşı Mahallesi'nde sabah saatlerinde dolu yağışı etkili oldu.



Başkale ilç merkezine 32 kilometre uzaklıkta bulunan Başkale- Van Karayolu üzerindeki Gedikbaşı Mahallesi'nde sabah saatlerinde başlayan yağmur, kısa sürede yerini dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık 10 dakika süren dolu, mahalleyi beyaza bürürken, kalınlığı ise 2 santimetreye ulaştı. Dolu yağışını birçok kişi cep telefonuyla görüntüledi.

