(Görüntülü)Başdenetçi Şeref Malkoç Kimse yarın hesap veremeyeceği işlere girmesin

Haber - Kamera Harun GÖKÇEOĞLU YOZGAT, ()KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, Serbest piyasanın dışında işi fırsatçılığa, ganimete dökenler mutlaka hukukun içerisinde hesabını vereceklerdir. O açıdan özellikle fırsatçılık yapmaya çalışanları uyarıyoruz. Kimse yarın hesap veremeyeceği işlere girmesin dedi. Kamu Başdenetçisi Seref Malkoç ve Kamu Denetçileri Sadettin Kalkan ve Hüseyin Yörük, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç'ı makamında ziyaret etti. Valilik Şeref Defterini imzalayan Malkoç, Vali Yurtnaç ile bir süre sohbet etti. Ziyaret sonrası gazetecilerin, Fırsatçılık yaparak ürünlere zam yapanlar ve stokçular konusunda vatandaşlardan şikayet alıyor musunuzö sorusunu cevaplandırdı. Türkiye üzerinde PKK, DEAŞ, FETÖ gibi operasyonlar yapıldığını ve Türkiye'nin bunların hepsini aştığını dile getiren Malkoç, ?Şimdi de bir ekonomik operasyonla karşı karşıyayız. Biz tarih boyunca önümüze çıkan her zorluğu aşarak büyüdük. Bugünde bunları aşacağız inşallah. Evet, halkımızın çektiği büyük sıkıntılar ve zorluklar var. Türkiye ekonomik açıdan bu badireyi ve bu zorlukları aşacak. Ama üzüntü verici olan şey bu aziz milletin içerisinde fırsatçıların bu kadar yoğun olması. Bu üzüntü verici diye konuştu. ?FIRSATÇILARIN ÖNÜNE ACI FATURA KONUR? Fırsatçıların, hukukun içerisinde hesabını vereceğini ifade eden Malkoç, sözlerini şöyle sürdürdü ?Hukukun, serbest piyasanın dışında işi fırsatçılığa ganimete dökenler mutlaka hukukun içerisinde hesabını vereceklerdir. O açıdan özellikle fırsatçılık yapmaya çalışanları uyarıyoruz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın titizliği ortada, bakan arkadaşlarımızın çabası, valilerimizin belediye başkanlarımın gayreti ortada. Kimse yarın hesap veremeyeceği işlere girmesin. Günlük iki kuruşluk kar için millete haksızlık yapmasın bizim temennimiz bu yanlış yapanın yakasına ilgiler yetkililer yapışır. Hukukun önünde onlardan hesap sorarlar. Yarın yüzleri kızarmaması için hiç kimse aç gözlülük yapmasın ölçülü davransın. O açıdan dünyada hiç gizli bir şey yok. Stokçular fırsatçılık yapmasınlar yarın önlerine acı fatura konur biz uyarıyoruz.