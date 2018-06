(Görüntülü) Başbakan Yıldırım, imar barışı için belediyeye başvuranların işlemini yaptı (3)

BAŞBAKAN YILDIRIM, HALKI AT ÜSTÜNDE SELAMLADI Başbakan Binali Yıldırım, Menderes'in Tekeli Mahallesi'nde düzenlenen Yörük Şöleni'ne katıldı. Başbakan Yıldırım, ilçeye seçim otobosüyle geldi, kendisini karşılayan yüzlerce vatandaş için otobüsten inen Yıldırım'ın omuzlarına yörük şalı atıldı. Başbakan getirilen bir ata binerek, at üstünde halkı selamladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kürsüye çıkan Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, Başbakan Yıldırım'ın son başbakan olduğunu ve son mesai gününü Menderes'e ayırdığını belirtti. 4 yılda 30 yıldır yapılmamış hizmetleri yaptıklarını söyleyen Soylu, "Bu hizmetlerin arkasında duran, babalık yapan Başbakanımız Binali Yıldırım'dır. Sizinle aynı yolda yürümek ve ter dökmek ne kadar güzel" diye konuştu. Daha sonra 'Kayıbeyi geliyor' anonsu eşliğinde kürsüye Başbakan Binali Yıldırım çıktı. Kürsüden halkı selamlayan Başbakan Yıldırım, "Bizi bu şenlikte bir araya getiren Rabbime şükrediyorum. Milletimiz için önemli bir seçimin arifesinde sizlerle beraberiz. Yarından sonra artık seçim. Kararımızı verdik" dedi. Yörüklerin köklerinin Orta Asya'ya kadar gittiğini, buradan gönül coğrafyasının dört bir yanındaki Türkmenlere selamlarını gönderdiğini kaydeden Yıldırım, "Bizim için dua eden, bizden desteğini esirgemeyen ak saçlı Yörük beylerine de şükranlarımızı sunuyorum. Rabbim ülkemizi, milletimizi her türlü felaketten korusun. Başta Irak, Suriye'de yaşayan kardeşlerimiz olmak üzere bütün kardeşlerimize Rabbim zafer nasip eylesin" diye konuştu. 'KANLA DEĞİL MÜREKKEPLE YAZILMIŞ MEDENİYET' Türkiye'nin bölgedeki bütün olumsuzluklara rağmen huzur ve güven içinde kararlı şekilde yürüyüşüne devam ettiğini, Türkiye'de milletini seven, milletine sevdalı, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğunu kaydeden Başbakan Binali Yıldırım, şunları söyledi: "Türkiye asırlar boyunca yaptığı gibi hep adaletin ve hakkın yanında yer aldı. Orta Asya'nın bozkırlarından çıkarak Anadolu'ya, Balkanlar'a, Avrupa'ya akın akın giden kutlu medeniyetin evlatlarıyız. Irak'ta, Suriye'de, Ürdün'de zor şartlarda, hayatları tehlikede olan Türkmenler bizim kardeşimizdir. Geçmişimiz bir, geleceğimiz bir, Kitabımız bir, Rabbimiz bir, Peygamberimiz birdir. Hepimiz kardeşiz, birlikte Türkiye'yiz. Bu millet, İslam coğrafyasının darmadağın olduğu dönemde Batı'dan gelen Haçlı seferlerine göğsünü siper etmiş bir millettir. Moğolistan'dan Viyana'ya kadar dostluk, adalet, huzur götürmüştür. Bizim ecdadımız hüküm sürdüğü bölgelerde asla zulüm ve sömürü yapmamıştır. Ecdadımız arkasında harabeler değil, medreseler, köprüler, camiler, külliyeler, insanlık bıraktı. Ecdadımız tarihe kanla değil mürekkeple yazılmış bir medeniyet bıraktı." 'TÜRKİYE DEMEK İNSANLIK DEMEKTİR' Binali Yıldırım, Türkiye'nin insanlık, barış ve kardeşlik demek olduğunu belirterek, "Milletimiz adım adım tarihteki şanlı yerine geri dönüyor. Türkiye Cumhuriyeti, bugün bölgenin en güçlü ve en istikrarlı ülkesidir. Bölgede ve dünyada tüm mazlumların umudu haline geldik. Ülkeleri elinden alınan Filistinlilerin yanında biz varız. Memleketlerinden sürülen Suriyelilerin yanında biz varız. Iraklıların yanında biz varız. Herkesin yanında oluruz ama ülkeyi bölmeye çalışan FETÖ, DEAŞ, PKK'nın da korkulu rüyası oluruz. Türkiye demek insanlık demektir. Türkiye barış demektir. Kardeşlik demektir. Ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandığı her yer bizimdir. Büyük medeniyet olmanın gerektirdiği sorumluluklar var. Bu sorumluluğun hakkını veriyoruz. Sadece İzmir'i, İstanbul'u, Ankara'yı değil, tüm vilayetlerimizi aynı şekilde seviyor ve hizmetlerimizi götürüyoruz" diye konuştu. 'ZALİMİN OLDUĞU YERDE ADALET OLMAZ, HUZUR OLMAZ' 16 yıldır canla başla çalıştıklarını söyleyen Yıldırım, "Büyük medeniyet olmanın gerektirdiği sorumluluklar var. Büyük millet olmak neyi gerektiriyorsa onu yapıyoruz. Sadece İzmir, Ankara'yı değil bütün vilayetleri aynı şekilde seviyoruz ve hizmetlerimizi götürüyoruz. 3 kıtada 6 asırda fazla hüküm sürmüş Osmanlının torunlarıyız" dedi. Daima büyük düşündüklerini kaydeden Başbakan Binali Yıldırım, şunları söyledi: "Bu sorumluluk duygusu ile bütün mazlum milletlerin yanındayız. Zalimin olduğu yerde adalet olmaz, huzur olmaz. İşte Suriye'yi, Irak'ı görün. Biz asla ırkçılık yapmadık, yapmayız. Dini, dili, rengi ne olursa olsun hepimiz bir Allah'ın kullarıyız. Yaratılanı severiz Yaradan'dan ötürü. Hiçbir engel bizi yolumuzdan çeviremez değil mi Tekeliler, Yörükler? Durmak yol, yola devam. 24 Haziran'da 'Yola devam' diyor muyuz? Milletin adamını en yüksek oyla cumhurbaşkanı seçiyor muyuz? Güçlü Meclis için ak kadroları, vekillerimizi Meclis'e gönderecek miyiz? Bereket, kalkınma için 'Evet'. Vakit Türkiye vakti. 'Yaparsa AK Parti yapar' diyoruz değil mi Yörük kardeşlerim. Allah sizden razı olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun." Öte yandan, İTOB Organize Sanayi Bölgesi yolunun köyün içinden geçtiğini ve bunun kötü bir görüntüye yol açtığını kaydeden Başbakan Yıldırım, "Bu güzergâhta yeni bir yol yapıp otobana bağlayacağız" diye konuştu. Konuşmanın ardından Yıldırım, Menderes'ten ayrıldı.