(Görüntülü) Barakada yaşayan 6 kişilik aileye başkanın eşinden yardım eli

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel, barakada yaşayan 6 kişilik aileyi hayırseverlerle buluşturdu. Türel, hayırseverlerin aile için prefabrik bir ev yaptıracağını söyledi. ​Kemer ilçesinde bekçilik yaptığı inşaatta 4 çocuğu ve eşiyle kalan Reşit Solumaz (44), yüksekten düştü. Belinden sakatlanan Solumaz, inşaattaki işinden de çıkarıldı. Beycik Mahallesi'nde babasına ait arsada birkaç metrekarelik bir baraka yapan Solumaz, zor şartlar altında yaşamaya başladı. Elektrik ve suyu bulunmayan barakada 4 çocuğunu okula göndermeyi başaran Solumaz, 590 liralık iş göremez maaşıyla yaşamaya çalışırken, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel'in dikkatini çekti. Aileyi ziyaret eden Ebru Türel, ihtiyaçları belirledikten sonra çevresine durumu aktardı. Yardımlarla aileyi ziyaret eden Türel, şehirdeki sosyal işlere dahil olduğunu söyledi. Projeler üretmeye çalışırken, ihtiyacı olan ailelerin de yanında olmaya çalıştığını belirten Türel, haberinin olduğu her ihtiyaç sahibi aileye ulaşmaya çalıştığını kaydetti. Türel, "Bu aileden yakın zamanda haberdar oldum. 4 çocuklarını okutmaya çalışıyorlar. Belediyenin sosyal hizmetlerini buraya taşıdık, ancak bunlar ailenin düzenli bir yaşamı için yeterli olmuyor. Böyle olunca da araya hayırsever insanlar devreye giriyor" diye konuştu. ROBİN HOOD GİBİ Modern bir Robin Hood gibi davranıp, hayır yapmak isteyen insanlarla ihtiyacı olanları buluşturduğunu kaydeden Türel, "Yaşadıkları barakada banyo ve tuvalet gibi temel ihtiyaçlarını karşılayacak alanları yok. Hayırseverler ile görüştüm. Buraya prefabrik bir ev yaptıracaklar. Onlara güzel bir yuvada yaşama imkanı sunacağız. Her şey çocuklar için. Daha temiz ve hijyenik bir ortamda yaşayacaklar" dedi. Solumaz ailesi de yardımlar karşısında duygulandı. Reşit ve Bircan Solumaz çifti, beklemedikleri yardımlarla çok mutlu olduklarını belirterek, Ebru Türel'e teşekkür etti.

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