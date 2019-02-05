(Görüntülü) BARAJ SULARI ALTINDA KALACAK KÖYDE ELEKTRİKLERİ KESİLEN TAŞINAMAYANLAR SÜRE İSTEDİ

(Görüntülü) BARAJ SULARI ALTINDA KALACAK KÖYDE ELEKTRİKLERİ KESİLEN TAŞINAMAYANLAR SÜRE İSTEDİ

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