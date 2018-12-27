(Görüntülü) BARAJ GÖLÜ ALTINDA KALACAK YUSUFELİ'NDE YENİ İLÇE İNŞA EDİLİYOR

(Görüntülü) BARAJ GÖLÜ ALTINDA KALACAK YUSUFELİ'NDE YENİ İLÇE İNŞA EDİLİYOR

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