(Görüntülü) Bandırma’da fırtına etkili oluyor

MARMARA Bölgesi'nde gece başlayan poyraz fırtınası deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. (İDO) Bandırma- İstanbul (Yenikapı-Bostancı) saat 07.45 deniz otobüsü seferi iptal edildi. Olumsuz hava şartları nedeniyle 2 kuru yük gemisi mendirek arkasında demir atarak hava şartlarının düzelmesini beklerken, çok sayıda balıkçı teknesi de liman içinde bekliyor. Mendirekte oluşan dev dalgalara aldırmayan 2 olta balıkçısı ise oltalarını atmaya devam etti. Öte yandan, balık sezonunun sürdüğü bugünlerde fırtınanın birkaç gün devam etmesi halinde balık fiyatlarının yükseleceği belirtildi.

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