(Görüntülü) BALIKESİR Atatürk'ün Bandırma'ya gelişi coşkuyla kutlandı

Atatürk'ün Bandırma'ya gelişi coşkuyla kutlandı

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde Mustafa Kemal Atatürk?ün ilçeye gelişinin 93?üncü yıldönümü, törenlerle kutlandı.

İskele mevkiinde düzenlenen ilk törende, lise öğrencilerinin deniz yoluyla getirdiği Türk Bayrağı, Kaymakam Günhan Yazar'a teslim edildi. Ardından Kaymakam Yazar ve diğer protokol üyeleriyle halkın yer aldığı kortej, Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Buradaki törende konuşan Belediye Başkanı Dursun Mirza, 93 yılın ardından Bandırma?nın savaşın yaralarını sardığını ve modern bir kent haline geldiğini söyledi. Mirza, "Bandırma, Atatürk çizgisinden asla sapmayan bir kent olarak gelişimini hızla sürdürmektedir. 1925 yılında Atatürk?ün dikkat çektiği harap kent, yaralarını kısa sürede sararak hızlı bir gelişim sürecine girmiştir. Bandırmalıların çalışkanlığı ile harap görünümlü kasabadan günümüzün çağdaş kenti yaratılmıştır. Bandırma?yı daha çağdaş, daha mükemmel bir kent yapmak için bizler de var gücümüzle gece gündüz çalışıyoruz. Amacımız; sorunlarından kurtulmuş kent yapısıyla, sosyal donatı alanlarıyla, mutlu insanlarıyla, Atatürk?ün özlemini duyduğu çağdaş bir kent anlayışını halkımıza sunmaktır." dedi. Başkan Mirza?nın konuşmasından sonra belediye halk oyunları ekibinin gösterisi izlendi.

