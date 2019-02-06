(Görüntülü) Bakırköy Sahilyolu'nda 'yarış' kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,()-BAKIRKÖY Sahilyolu'nda makas atarak yarıştığı ileri sürülen otomobiller nedeniyle meydana geldiği belirtilen trafik kazasında Julia İnanch isimli 17 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Sürücü ile yanında bulunan bir arkadaşının polis merkezindeki sorgusu sürüyor.



Kaza, saat 16.00 sıralarında Bakırköy Sahilyolu'nun Ataköy Marina mevkii, Sirkeci istikameti, Ataköy Marina mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Sirkeci istikametinde yarıştığı belirtilen iki otomobil kazaya neden oldu. Feci kazada önce bariyerlere, ardından da bir taksiye çarpan otomobildeki dört kişiden ikisi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarları üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, otomobilde bulunan Julia İnanch isimli 17 yaşındaki lise öğrencisinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Kaza yapan otomobilde bulunan bir diğer kız öğrenci L.H.C. (17) yaralı olarak Bakırköy Sadi Konuk Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Lise öğrencisi kızların Bakırköy'de bulunan Yeşilköy 50. Yıl Anadolu Lisesi'nde öğrenim gördükleri öğrenildi. Kaza nedeniyle Sahilyolu'nun Sirkeci istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.







SÜRÜCÜ VE ARKADAŞINDAN 'OTOSTOP' İDDİASI



Sahilyolu'nda 'yarış' yaptığı ve 'makas' atarak seyrettiği ifade edilen otomobil sürücüsü ile beraberindeki bir arkadaşı kazayı yara almadan atlattı. Olay yerinden kaçan sürücü ve beraberindeki bir kişi, daha sonra polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. İki gencin ifadelerine ait detaylar da ortaya çıktı. Gençlerin, otomobildeki kızları tanımadıklarını ileri sürdükleri ifadelerinde, “Otostop çektiler. Öğrenci oldukları için aldık. Tanımıyoruz" dedikleri öğrenildi. Sürücü ve otomobildeki diğer kişinin polis merkezindeki işlemleri sürüyor.