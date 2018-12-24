(Görüntülü) BAKAN ZİYA SELÇUK EĞİTİME BAKIŞ 2018 İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU PROGRAMINDA KONUŞTU

(Görüntülü) BAKAN ZİYA SELÇUK EĞİTİME BAKIŞ 2018 İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU PROGRAMINDA KONUŞTU

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