(Görüntülü) Bakan Varank: Hem sahada hem masada güçlüyüz

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, () - SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, savunma sanayiindeki bağımsızlığın önemine vurgu yaparak, "Artık kendi İHA'sını, SİHA'sını, tankını yapabilen bir ülke olarak hem sahada hem de masada güçlüyüz" dedi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Çanakkale'de Lapseki Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı. Bakan Varank'a, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan da eşlik etti. Açılışta konuşma yapan Varank, AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimi için Lapseki Belediye Başkanı adayı Eyüp Yılmaz'a destek istedi. Bakan Varank, "Önümüzdeki 31 Mart yerel seçimleri sadece bir belediye seçimi değildir. Bizim kutlu yürüyüşümüzde, kutlu davamızda önemli yol ayrımıdır" diye konuştu.



Buradan ayrılıp, Çanakkale Teknopark Yerleşkesi ve Yeni Hizmet Binası'nın açılışına katılan Bakan Varank, 2001'de 2 olan teknopark sayısının, şu an 54 şehirde 81'e ulaştığını ve 61'inde aktif olarak faaliyet gösterildiğini söyledi. Kuruluşu tamamlanan 20 teknoparkın da faaliyete geçirilmesi için yoğun çalışma yürüttüklerini belirten Varank, rekabet gücünü kalıcı olarak artırmanın, teknolojiyi geliştirip, üretmekle mümkün olduğunu ve teknolojinin sadece kullanıcısı olanların, karlı pazar olmanın ötesine taşınamadığını kaydetti.



'TÜRKİYE, BU KONUDA ÇOK ÇEKTİ'



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 2012'de kurulan Çanakkale Teknoparkı'nı 2014'te faaliyete geçirdiklerini belirterek, 39 firmaya ev sahipliği yapan bu yerleşkenin yüzde 100 doluluk oranına sahip olduğunu söyledi. Teknoparka 10 milyon liradan fazla hibe desteği verdiklerini dile getiren Varank, "Bu yeni hizmet binası da desteklerimiz sayesinde hayat buldu. Sevindirici olan geli̇şme, bu yeni binanın da yüzde 100 doluluk oranıyla çalışacak olması. İlk aşamada 300 Ar-Ge personeli burada istihdam edilecek. Büyüyen teknoparkımız, Çanakkale'nin ekonomik sıçramasına önemli katkılar sunacak. Üniversite gençliğine, parlak fikri olan girişimcilerimize ve üretmek isteyen herkese kapılarımız açık. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 16 yılda bilime ve araştırmaya büyük önem verdi̇k. Bu noktada savunma sanayisi önemli bir başarı hi̇kayesi̇ oldu. Ar-Ge önderliğindeki çalışmalar, yüzde 65'in üzerinde yerlilik oranına sahip bir savunma sanayine kavuşmamızı sağladı. Biliyorsunuz, ekonominiz ne kadar güçlü olursa olsun, diplomaside hangi̇ başarıları elde etmiş olursanız olun günün sonunda iş dönüp dolaşıp savunma sanayiindeki bağımsızlığınıza geli̇yor. Türkiye, bu konuda çok çekti" dedi.



'ARTIK KENDİ İHA'SINI, SİHA'SINI YAPABİLEN ÜLKEYİZ'



Güçlü ve modern bir Çanakkale görmek istediklerini vurgulayan Varank, "Kıbrıs Barış Harekatımızı bahane edip, 3 yıl boyunca parasını peşin ödediğimiz uçakları, dahası bakım onarıma giden uçakları bile geri alamadık. Ama artık kendi İHA'sını, SİHA'sını, tankını yapabilen bir ülke olarak hem sahada hem de masada güçlüyüz. Aynı başarıyı sanayinin diğer alanlarında da yakalamak istiyoruz. İşte bu gibi merkezlerimiz, hedeflerimize ulaşmada ve tam ekonomik bağımsızlığımızı yakalamamızda kilit role sahip. İnşallah burada elde edeceğimiz başarılar, hepimizin yüzünü ağartacak. Burası Çanakkale'nin sadece tarım ve turizmde değil Ar-Ge ile birlikte sanayi ve teknoloji alanında da güçlü bir şehir olmasını sağlayacak. Biz Çanakkale'yi her alanda güçlendirirken, elbette yerelde de güçlü ve modern bir Çanakkale görmek istiyoruz" diye konuştu.



Bakan Varank, 31 Mart yerel seçiminin, Çanakkale için fırsat kapısı olduğunu belirterek, yerel-genel uyumu ile koordi̇nasyonu Çanakkale'de yakalandığı anda kentin geleceğinin çok daha farklı olacağına inandığını dile getirdi.



Teknopark açılışına; Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Çanakkale Teknopark A.Ş. Genel Müdürü Dr. Erkan Bil ile davetliler katıldı.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, daha sonra Teknopark'ta öğrencilerin açtığı stantları gezerek, incelemelerde bulundu.