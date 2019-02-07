(Görüntülü) Bakan Soylu ve Bakan Kurum enkaz alanında incelemelerde bulundu

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,() Kartal'da çöken binanın enkaz alanına gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum alanda incelemelerde bulundu. Bakan Soylu ve Bakan Kurum incelemelerin ardından alandan...