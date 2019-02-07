(Görüntülü) Bakan Soylu ve Bakan Kurum enkaz alanında incelemelerde bulundu

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,() Kartal'da çöken binanın enkaz alanına gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum alanda incelemelerde bulundu. Bakan Soylu ve Bakan Kurum incelemelerin ardından alandan...

(Görüntülü) Bakan Soylu ve Bakan Kurum enkaz alanında incelemelerde bulundu

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,() Kartal'da çöken binanın enkaz alanına gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum alanda incelemelerde bulundu. Bakan Soylu ve Bakan Kurum incelemelerin ardından alandan ayrıldı.

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