(Görüntülü) Bakan Soylu sendika yöneticileri zorunlu bildirimleri senbis üzerinden yapacak (2-EK)

(Görüntülü) Bakan Soylu sendika yöneticileri zorunlu bildirimleri senbis üzerinden yapacak (2-EK)

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