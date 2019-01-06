(Görüntülü) BAKAN SOYLU'NUN YÜRÜYÜŞTEN SONRA ETLİ PİLAV VERİRKEN GÖRÜNTÜSÜ (2)

(Görüntülü) BAKAN SOYLU'NUN YÜRÜYÜŞTEN SONRA ETLİ PİLAV VERİRKEN GÖRÜNTÜSÜ (2)

YORUM EKLE
Gönder