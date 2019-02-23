(Görüntülü) BAKAN SOYLU HAYRAT'TA HALKA SESLENDİ-1

Kılıçdaroğlu, 21 ilde seçim çalışması yapacak

(Görüntülü) Bakan Dönmez: 81 ile doğal gaz götürdük...

Kılıçdaroğlu, 21 ilde seçim çalışması yapacak

Bakan Kasapoğlu: Spor alanında çok tesis yaptık,...

Bakan Soylu: Elimde öyle istihbaratlar var ki, kanınız...