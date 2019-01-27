(Görüntülü) BAKAN SOYLU 2018'DE 20 TONDAN FAZLA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRDİK (2)

(Görüntülü) BAKAN SOYLU 2018'DE 20 TONDAN FAZLA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRDİK (2)

YORUM EKLE
Gönder