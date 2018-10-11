(Görüntülü) Bakan Selçuk, kağıttan lale hediye eden Suriyeli Sabbah'ı unutmadı

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdiği Şanlıurfa’daki programında dördüncü sınıfa giden Suriyeli Sabbah Ammadi'nin kendisine hediye ettiği kağıttan lalenin fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaşarak 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı. Bakan Selçuk'un, "Bu çiçeği bana boşuna vermiş olamaz. 'Vazifeni yap' diyor hepimize nazikçe" mesajı ilgi görürken, Suriyeli Sabbah, Bakan Selçuk'un, laleyi paylaşmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.



19 Eylül’de, 692 bin öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğü Şanlıurfa’ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Necat Ortaokulu'nu ziyaret etti. Bakan Selçuk'a burada dördüncü sınıfa giden Suriyeli Sabbah Ammadi, kağıttan yaptığı laleyi hediye etti. Bakan Selçuk kağıttan laleyi tutarken çektirdiği fotoğrafı bugün sosyal medya hesaplarından 'Urfa'da bir lale' notuyla paylaşarak 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı. Bakan Selçuk’un kağıttan lale paylaşımı kısa sürede takipçileri tarafından büyük beğeni topladı. Kız çocuğunun sınıfta yaptığı kağıt lalenin her sabah masasının üzerinde olduğunu kaydeden Bakan Ziya Selçuk, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



"Urfa'da bir kız öğrenci uzattı bu laleyi. Dördüncü sınıfa gidiyor. Orada yaptı, gözlerimin önünde. Getirdiğimden beri masamın üzerinde tutuyorum. Baktıkça hayret ediyorum; ona boş bir kağıt vermişiz, o katlayıp laleye dönüştürmüş. Boş bir kağıdı elleriyle laleye dönüştürebiliyorlar. O zaman bizim o sınıfları lale bahçesine dönüştürmemiz lazım. Bu çiçeği bana boşuna vermiş olamaz. 'Vazifeni yap' diyor hepimize nazikçe."



SURİYELİ AMMADİ: ÇOK MUTLU OLDUM



Suriyeli Sabbah Ammadi ise 4 yıl önce iç savaştan kaçarak ailesiyle Şanlıurfa'ya geldiğini anlatarak, "Ben dördüncü sınıfa gidiyorum. Milli Eğitim Bakanı'nın okulumuzu ziyaret edeceği söylendi. Ben de evde kendisine ne hediye edebilirim diye düşündüm. O sıra ders çalışıyordum. Elimdeki kağıtla bir lale yaptım ve sabah okula geleceğim zaman yaptığım laleyi bakan yanıma oturunca hediye ettim. Ben onu bize sahip çıktıkları için teşekkür anlamında vermiştim. Bugün de okulumuzun müdürü, bakanın bu laleyi paylaştığını söyleyince ayrıca mutlu oldum" dedi.





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