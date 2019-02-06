(Görüntülü) Bakan Pakdemirli: Orman alanlarında süs bitkileri de yetiştirilebilecek (4)

PAKDEMİRLİ’DEN ET İTHALATI AÇIKLAMASI Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ödemiş’te Yeşil Bademli Kooperatifi Süs Bitkileri Üreticileri ile buluştu. Üreticiye verilen desteklere değinen Bakan Pakdemirli, et ithalatıyla ilgili olarak da, "Etle ilgili birçok eleştirimiz var. Son dönemde etle ilgili tüketim artığı için, bazen eksik kalıyor. Bazen ithalat yapılabiliyor, ama inşallah 2021 yılı sonu itibariyle herhangi bir ithalatımız olmayacak. Buna rağmen sığırda Fransa’dan sonra Avrupa’da yine ikinci sıradayız" dedi. Konuşmasında çiçek üreticilerinin, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yeterli desteği görmediğini söyleyen Pakdemirli, "Bu bölgedeki üreticilerimize, Büyükşehir Belediyesi yeterli desteği yapmadı ve gerekli alımlar yapılmadı. Üreticilerimiz İstanbul, Ankara’ya satılar, başka belediyelere sattılar ama gerekli ilgiyi İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden görmedik. Bizim de Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Nihat Zeybekci. O da bu bölgenin evladı. Hem Nihat Zeybekci’yi, hem de değerli dostum Münir Bezmez’e (AK Parti Ödemiş Belyediye Başkan adayı) desteğinizi beklerim. 31 Mart’ta inşallah daha iyi bir İzmir için, daha çok hizmet alan bir İzmir için hep birlikte yürüyeceğiz. Ben CHP’den iyi bir hizmet görmedim arkadaşlar, kusura bakmayın. Bu işlere de futbol takımı gibi bakmamaya çalışan bir insanım. Ama hizmeti de arıyorum, arıyorum, CHP siyasetinde bulamıyorum" diye konuştu. Pakdemirli, buradaki programının ardından Tire’ye geçti. Umut KARAKOYUN- Yüksel BALCI/İZMİR, ()