(Görüntülü) Bakan Pakdemirli Orman alanlarında süs bitkileri de yetiştirilebilecek (3)

ÖDEMİŞ KAYAK MERKEZİ İÇİN TARİH VERDİ

İzmir?in Kiraz ilçesindeki programının ardından Ödemiş?in Balabanlı Mahallesi?nde üreticilerle buluşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, burada vatandaşlara seslendi. Konuşmasının başında Cumhurbaşkanı Erdoğan?ın selamını getirdiğini söyleyen Pakdemirli, Çiftçiye ait ne kadar destek borcu varsa, bunlar ocak ayı içerisinde kapattık. 2018?lerin de erken ödenmesi için çalışma yapıyoruz. 'Mevcut hak edişlerin hepsini ödeyebilir miyiz' diye bir çalışma yapıyoruz ama bütçe kaynakları içerisinde dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı?nın imkanları doğrultusunda çalışma yaptıklarını açıklayan Bakan

Pakdemirli, Ağustos ayında bir ekonomik taarruz yaşadık ve ciddi bir şekilde döviz fiyatları arttı. Allah?a şükür döviz fiyatları geriye düştü ama bu arada yem, gübre, ilca fiyatları artı. Girdimiz arttı ve sizleri de biraz zorladık ama inanın sizler uyumuyorken biz de uyumadık. Gübre, yem fiyatlarını ne kadar geriye çekebiliriz, diye çalışma yaptık. Buğday ve arpa konusunda desteklerimizi arttırdık, bir çok konuda desteklerimizi arttırmaya ve sizleri rahatlatmaya çalıştık dedi.

Ödemiş-Tire yem fabrikasının 14 Şubat?ta ihalesini yapacaklarını da söyleyen Pakdemirli, İhalesi yapıldıktan sonra en kısa zamanda temelini atacağız. Bu fabrikanın bölge ekonomisine desteğini inşallah göreceğiz dedi. Bozdağ Kayak Merkezi'ne de değinen Pakdemirli, kayağı sevdiğini ve zamanında Bozdağ?da kayak yaptığını vurgulayarak Bozdağ?ı inşallah önümüzdeki sene kış turizmine açmamız lazım. Gençlerimiz için çok önemli. Burada karları görüyorum. Bu karı, kara çevirmemiz lazım. Avusturya?da milli gelirin yüzde 50?si, 60?ı sadece kardan geliyor. Bölge ekonomisi bu işten para kazansın istiyorsak, biz üstümüze düşeni yapacağız. Önümüzdeki sezona yetiştirecek şekilde biz gereğini yapacağız diye konuştu.

'İLÇE İLE BÜYÜKŞEHİR AYNI OLMADIĞI ZAMAN YETERLİ HİZMET ALINMIYOR'

Yerel seçimlere değinen Bakan Pakdemirli, ilçe ile büyükşehir aynı olmadığı zaman yeterli hizmet alınamadığını belirterek, şöyle dedi

Bu hoş sedanın devamını istiyorsak, Münir Bezmez kardeşimizi destekleyeceğiz. Sadece Münir Bezmez kardeşimiz değil İzmir bu kez makus talihini yenecek. Yaşım 46. Dörde bölsek, ilk çeyreğini İzmir?de geçirdim, son çeyreğini gene İzmir?de geçirdim. Fotoğraf karesi aynı. Artık İzmir?in hizmete ihtiyacı var. Burası AK Parti belediyeciliği ile tanıştı ama ne kadar yaparsanız yapın ilçe ile Büyükşehir aynı olmadığı zaman yeterli hizmet alınmıyor. O nedenle hem ilçede hem de Büyükşehir?de sizlerin değerli desteğini bu kardeşlerim alabilirse güzel olur. Büyükşehir?de Nihat Zeybekci kardeşim, Denizlili ama İzmir?de iş yapan, o da Ege?nin Efesi, sizler gibi. Ona da destek, Bezmez?e de destek. Benim de size sözüm; Bakanlığımın gücü yettiği sürece, hükümetim yettiği sürece ben de Ankara?da sizlerin elçisi olarak, sizlerin istediklerinizi dile getirerek, bunların takipçisi olacağım. Ben sizlere sahip çıktığım kadar, sizlerin de bölge insanı olarak bana Ege?de sahip çıkmanızı isterim.