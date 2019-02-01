(Görüntülü) Bakan Pakdemirli'den, hortumun verdiği zararla ilgili açıklama 30 milyon lira tazminat ödendi (2)- (HAL YASASI BÖLÜMÜYLE)

(Görüntülü) Bakan Pakdemirli'den, hortumun verdiği zararla ilgili açıklama 30 milyon lira tazminat ödendi (2)- (HAL YASASI BÖLÜMÜYLE)

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