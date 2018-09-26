(Görüntülü) Bakan Pakdemirli, buzağıyı süt ile besledi (2)

'FOTOĞRAFLARI GÖRÜNCE ÇOK KORKTUM' Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, annesi Nuran Pakdemirli ve dayısı Cemal Çetin'in içinde olduğu otomobilin, dün Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde traktörle çarpıştığı kazaya ilişkin "Fotoğrafları görünce çok korktum; ama sağlık durumları iyi" dedi. Kazada annesi Nuran Pakdemirli'de yumuşak doku zedelenmesi meydana geldiğini kaydeden Pakdemirli, "Annemin kolu askıda; ama 3- 5 gün içinde askından çıkacak. Dayımın kaburgalarında da ufak bir çatlak var. Kısa zaman içinde kendisini toplayacak. Araba pert olmuş" diye konuştu. YANAN ORMANLIKLARI HAVADAN İNCELEDİ Bakan Pakdemirli, Adnan Menderes Havalimanı'ndan helikopterle İzmir'den Bergama'ya geçerken, yanan ormanlıkları da havadan inceledi. Pakdemirli, "Çandarlı'da yerleşim yerine yakın bir bozuk makilik alan var. Burada, bir yangın devam ediyor. Şu anda kontrol altında" dedi. Bakan Pakdemirli, Bayburt Gruba ait 576 dekar kapalı alan sera, 100 dekar cam sera, 476 dekar plastik sera ürününün bulunduğu ve bakanlıkça 22 dal fide hibe edilen serayı dolaştı. İlk ürünlerin hasat zamanında, işletmede incelemelerde bulunan Pakdemirli, "Tarım ürünlerinin, özellikle ihracatı konusunda, böyle profesyonel tesislere ihtiyacımız var. Bunların devamını getirmemiz gerekiyor. Burası jeotermal ile ısınan bir yer. Son derece faydalı, cirosu, ürün kalitesiyle sürekli müşterisi ile herkese tavsiye etmemiz gereken bir yer" diye konuştu. Umut KARAKOYUN- Cevdet ŞEN/İZMİR, ()