(Görüntülü) BAKAN PAKDEMİRLİ ANTALYA'DA ÖLEN İŞÇİ EVRİM BAYRAMDEMİR'İN CENAZE TORENINE KATILDI

(Görüntülü) BAKAN PAKDEMİRLİ ANTALYA'DA ÖLEN İŞÇİ EVRİM BAYRAMDEMİR'İN CENAZE TORENINE KATILDI

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