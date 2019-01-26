(Görüntülü) Bakan Kurum: Antalya’daki afette 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralı, 1 kişi kayıp (2)

KAZIM KARABEKİR PAŞA'YI ANMA ETKİNLİĞİNE KATILDI



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karaman’ın Kazım Karabekir ilçesinde 'Kazım Karabekir Paşayı Anma Programı'na katıldı.



Kazım Karabekir Belediyesi Kültür Sitesi Salonu'nda, Kazım Karabekir Paşa’nın 71’inci ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma etkinliğinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum şunları söyledi:



“Kazım Karabekir ismi her şeyden önce, milletimizin gönlüne, kalbine kazınmıştır. Yani siz sokak tabelalarından kaldırarak, bu ismi silemezsiniz, silemeyeceksiniz diye ifade etmiştik. Gazi Mustafa Kemal ve Kazım Karabekir Paşamız. İstiklal Harbi'nin en önemli önderi ve en büyük iki kahramanıydı. İstiklal Harbi'nin ilk dakikalarından itibaren, büyük bir ittifakla, dostluk ve kardeşlikle hareket ettiler. Ve milletimize bir vatanı armağan etmek için canlarını dişlerine taktılar. Geceyi gündüze azık ettiler. Bugün de ülkemize o dönemin bir benzerini yaşatmak isteyenler var. Ülkemizi sıkıştırmak bölmek isteyenler var. Tüm yolları hatta darbeyi bile deneseler bile başaramadılar, başaramayacaklar” dedi.



Bakan Murat Kurum, "Biz 15 Temmuz’da milletin bütünlüğü için biz bu mücadeleyi verdik. O gün de birçok şehidimiz birçok gazimiz oldu. Dolayısıyla vatanın bütünlüğü ve birliği için mücadele vermiştir” diye konuştu. Kurum'un bu sözleri salondakiler tarafından alkış aldı.