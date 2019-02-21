Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün akşam meydana gelen depreme ilişkin Trabzon'da konuştu. Bakan Kurum, 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini kaydederek, ''Dün Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğünde depremde can kaybımız yok. 12 köyde 85 konut, 5 ahır, 1 okul ve 2 cami hasar gördü. Şu an ekiplerimiz sahadalar. Şu an bütün köylerde ve ilçelerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor diye konuştu.
(Görüntülü) Bakan Kurum 12 köyde 85 konut hasar gördü
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün akşam meydana gelen depreme ilişkin Trabzon'da konuştu. Bakan Kurum, 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini kaydederek,...
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