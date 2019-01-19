(Görüntülü) BAKAN ERSOY'DAN TURİZMCİLERE KIŞIN PEYNİR EKMEK FİYATINA OTEL VERİYORSUNUZ-2

(Görüntülü) BAKAN ERSOY'DAN TURİZMCİLERE KIŞIN PEYNİR EKMEK FİYATINA OTEL VERİYORSUNUZ-2

YORUM EKLE
Gönder