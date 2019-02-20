(Görüntülü) BAKAN ÇAVUŞOĞLU , MADEN SAHASINDA YAŞAMINI YİTİREN ŞÜKRÜ OTLAK'IN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

(Görüntülü) BAKAN ÇAVUŞOĞLU , MADEN SAHASINDA YAŞAMINI YİTİREN ŞÜKRÜ OTLAK'IN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

YORUM EKLE
Gönder