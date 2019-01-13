(Görüntülü) BAKAN ÇAVUŞOĞLU, "DÜNDEN BUGÜNE AK PARTİ ANTALYA VEFA BULUŞMASI'NDA KONUŞTU

(Görüntülü) BAKAN ÇAVUŞOĞLU, "DÜNDEN BUGÜNE AK PARTİ ANTALYA VEFA BULUŞMASI'NDA KONUŞTU

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