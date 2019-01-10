(Görüntülü) Bakan Albayrak KOBİ Değer Kredisi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu (3)

İdris TİFTİKCİ - Can EROK - İstanbul - KOBİ Değer Kredisi Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bu paket ile imalat ve ihracat sektöründeki işletmelere azami 1 milyon TL, diğer ticaret ve hizmet sektörlerindeki firmalara azami 500 bin TL'lik kredi verilecek. 6 ay anapara ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve aylık 1,54 faiz oranı ile bu kredi katılımcı bankalarımız tarafından kullandırılacak. Toplamda 20 milyar TL'lik bu paketin tüm KOBİ'lerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. İstanbul'daki toplantıda konuşan Bakan Albayrak, "Eylül ayında açıkladığımız Yeni Ekonomi Programı ile birlikte 3 yıllık projeksiyonumuzu ortaya koyduk. Bunun ilk fazını hepinizin malumu 'dengelenme' adımı olarak ifade ettik. Çok şükür özellikle son 3-4 ayda yaşadığımız süreç ve bunun çıktıları dengelenme sürecinin başarılı şekilde adım adım devam ettiğini gösteriyor. Özellikle enflasyon ve döviz kuru gibi önemli başlıklarda ortaya koyduğumuz hedeflerin de ötesinde başarılı bir performans sergiledik ve devam ediyoruz. Bu tek başına ekonomi yönetiminin işi değil, bu bir ekip işi. Dengelenme sürecinde pozitif bir başarı varsa hep birlikte başardık. Hepinizi ayrı ayrı tebrik etmek istiyorum. Enflasyon, kur, faizler ve CDS primlerinde sağladığımız iyileşme ile 2018 yılı hedeflerimizi tutturduk ve 2019 motivasyonumuzu daha üst noktaya taşıdık" dedi. "KOBİ'LERİMİZİ GÜÇLENDİRECEĞİZ" KOBİ Değer Kredisi'nin detayları hakkında bilgi veren Bakan Albayrak, "Bugün tanıtımı yapılan kredi paketi ile birlikte, başta imalatçı ve ihracatçılar olmak üzere tüm sektörlerden, yıllık cirosu 25 milyon TL'nin altında olan mikro ve küçük ölçekli KOBİ'lere yönelik uygun şartlarda finansman desteği başlatıyoruz. Söz konusu kredi ürünüyle KOBİ'lerimizin işletme sermayesi finansmanına erişiminin kolaylaştırılması, mali yapılarıyla beraber üretim, istihdam, ticaret, ihracat imkan ve kabiliyetinin güçlendirilmesini amaçlıyoruz. Ne dedik? KOBİ'lerimizi güçlendireceğiz ki, değişim dönemi, yani yüksek katma değerli üretim döneminin altyapısını hazırlamış olalım. İşte bugünün en önemli noktası hacim ve şirket profili noktasında doğru noktalara dokunmak olduğu kadar, 3-4 ay öncesinin yıkıcı faiz maliyetlerinin artık anlamlı şekilde düştüğünü, reel sektörün de nefes alabileceği bir ekosistemin oluşmasında önemli sacayağı oluşturacaktır" diye konuştu. "TOPLAMDA 20 MİLYAR TL'LİK" "Reel ve özel sektör yaşayacak ki, güçlü ve sağlam temel üzerine işini inşa edecek ki bankacılık sektörü de bu güçlü temel üzerine daha da güçlü yükselebilsin" diye konuşan Albayrak, "İşte KOBİ Değer Kredisi adını verdiğimiz bu paket ile imalat ve ihracat sektöründeki işletmelere azami 1 milyon TL, diğer ticaret ve hizmet sektörlerindeki firmalara azami 500 bin TL'lik kredi verilecek. Bu da kabaca asgari 20 ila 40 bin adet işletmemize, minimum dokunacağız demektir. 6 ay anapara ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve aylık 1,54 faiz oranı ile bu kredi katılımcı bankalarımız tarafından kullandırılacak. Toplamda 20 milyar TL'lik bu paketin tüm KOBİ'lerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.