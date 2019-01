(Görüntülü) Bakan Akar: Kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz lazım

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Artık kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz lazım. Aksi halde bundan önce olduğu gibi paramız da olsa kapı kapı dolaşıp bazı ülkeleri ikna etmek için uğraşır dururuz" dedi.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki 1'inci Hava Bakım Müdürlüğü'nde düzenlenen stratejik işbirliği anlaşmaları imza törenine katıldı. Askeri fabrikaların üretim, bakım, onarım ve modernizasyon faaliyetlerinde kritiklik arz eden ve yurt dışından temin edilen hammadde, malzeme ve sistemlerle ilgili hizmetlerin yurt içinde tedarikçi kaynakları oluşturmak amacıyla düzenlenen 'Stratejik İşbirliği Anlaşmaları" imza törenine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanısıra, Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile anlaşma imzalayan özel sektör temsilcileri katıldı. Törende konuşan Bakan Akar, 2000'li yılların başında savunma sanayinin millilik oranının çok düşük olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



'SAVUNMA SANAYİNDE MİLLİLİK YÜZDE 68'LERE YAKLAŞTI'



"Artık kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz lazım. Aksi halde bundan önce olduğu gibi paramız da olsa kapı kapı dolaşıp bazı ülkeleri ikna etmek için uğraşır dururuz. Onun için bunun en çıkar yolu kendi göbeğimizi kendimizin kesmesidir. Bu konuda gereken tedbirleri almamız lazım. Bunun bir iyi yönü var. Kötü komşu ev sahibi yaparmış. Bizler de bu sıkıntıları yaşadık, bu sıkıntıları gördük. Bunlardan ders aldık. Kamusu ile özeli ile herkes büyük bir gayretle çok ciddi mesafeler almamıza fırsat verdi. İnşallah bundan sonra da artan bir ivme ile çalışmalarımızı sürdürüp yerli ve milli parolası ile çıktığımız bu yolda ülkemizin milli savunma, milli güvenlik stratejilerini ve teknolojilerini geliştirerek çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. Bütün hedefleri aşarak muasır medeniyetler seviyesine ulaşacağız. 2000'lerin başlarında sizler de biliyorsunuz bu savunma sanayi konusunda millilik oranları çok düşüktü. Yüzde 20'ler civarındaydı. Şimdi çok şükür yüzde 65'i geçti, yüzde 68'lere yaklaştı. Neredeyse yüzde 70 olacak. Bu bizim için büyük bir övünç kaynağı, büyük bir gurur kaynağı. Aynı zamanda bizim için büyük bir motivasyon kaynağı. Bu nedenle bizlerin bu ruhla, bu azimle bu gayretle elimizden geldiğince çalışmak sureti ile hedeflerimize doğru yürüyüşümüzü emin adımlarla sürdürmemiz gerekmektedir."



'KRİTİK VE ÖNEMLİ BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ'



Milli savunma sanayinde asker, sivil herkesin daha çok çalışması gerektiğini ifade eden Bakan Akar, şöyle konuştu: "Hepinizin bildiği gibi Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı olarak yoğun bir çalışma temposu içerisindeyiz. İçinden geçtiğimiz dönem hem bölgesel hem de küresel anlamda çok ciddi zorluklar içermekte. Kritik ve önemli bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu gelişmelere bağlı olarak ülkemize yönelik risk, tehdit ve tehlikelerin arttığını ve bunların boyutlarının sürekli değiştiğini ve önemli bazı konularda ülkemiz ile alakalı bazı gelişmelerin olduğunu biliyoruz. Bu manada bunlarla karşı karşıya kalan ülkemizi milli savunma sanayinde görev yapan asker, sivil herkesin daha çok çalışması gerekiyor. Bizler ülkemizin, milletimizin milli bütünlüğünü egemenliğimiz ve bağımsızlığımız için Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Savunma Bakanlığı olarak askeri ve sivil ile koordineli bir şekilde gece gündüz demeden elimizden gelen her türlü gayreti göstermek suretiyle üzerimize düşen görevleri en iyi şekilde yapma gayreti içindeyiz. Bu gayretlerimizin sonuçlarını bir bütün halinde ele aldığımızda görme imkanımız var. Gerçekten burada Mehmetçik büyük bir başarı sağlamakta, büyük bir gayret göstermekte. Bu başarının kalıcı olabilmesi için olmazsa olmaz koşullardan birinin de savunma sanayi olduğunu çok çok iyi biliyorsunuz. Bu bilinçle, bu bilgiyle, bu anlayışla savunma sanayimizin her anlamda, her alanda gelişmesi için her türlü gayreti göstermekteyiz. Biraz önce yaptığımız çalışma bunun bir örneği, göstergesi. Sadece bunlarla yetinmek mümkün değil. Bunların çok ötesinde de savunma sanayi konusundaki çalışmalarımızı geliştirmemiz ve yoğunlaştırmamız lazım ki geleceğe daha güvenli bakalım. Burada savunma sanayi başkanlığımızın yaptığı gayretler her türlü takdirin üzerinde."



'SAVUNMA SANAYİ İHTİYAÇLARININ MİLLİ VE YERLİ OLMASI ZORUNLULUKTUR'



Türkiye’nin savunma sanayindeki ihtiyaçlarını yerli ve milli olarak üretmesinin bir tercih değil zorunluluk olduğunu söyleyen Bakan Akar, “Daha önce oldukça az olan proje sayısı bugün nereden baksanız 650’ye yaklaştı. Miktar da 100 milyara yaklaştı. Şu an 85 milyar dolardan bahsediliyor. Dolayısıyla bu anlamda, ekonomik anlamda, teknolojik anlamda gerçekten çok geniş bir alan. Bu konuda ne kadar kafa yorsak azdır. Burada kendi kendine yeten bir savunma sanayine sahip olmamız Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülkemizi ve milletimizi savunması, ülkesi ve milleti için ihtiyaç duyduğu savunma sanayi ihtiyaçlarını milli ve yerli olarak üretilmesi gerçekten bir tercih değil bir zorunluluktur. Bu konuda geçmişi çok iyi hatırlamak ve geleceğe geçmişten aldığımız dersler ile bakmak lazım. Bu işin savunma ve güvenlik sebebiyle herhangi bir şekilde ihmale, gecikmeye tahammülü olmadığı bugünden itibaren çok iyi bilinmesi lazım. Neler ile karşılaşabileceğimizi bugünden tasavvur edip planlarımızı da ona göre gerçekleştirmemiz lazım" dedi.

