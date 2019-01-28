(Görüntülü) Bakan Akar: Kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz lazım (2)

AKAR, TOBB SAVUNMA SANAYİ MECLİSİ TOPLANTISI'NA KATILDI



Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki 1'inci Hava Bakım Müdürlüğü'nde düzenlenen stratejik iş birliği anlaşmaları imza törenin ardından aynı salonda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Savunma Sanayi Meclisi Toplantısı yapıldı. Toplantıya, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, askeri personel ve özel sektör temsilcileri katıldı.



Bakan Akar burada yaptığı konuşmada, "Çok şükür Ukrayna gibi ülkeye İHA ihraç edebilecek duruma geldik. Savunma sanayi tarihimizin en büyük ihracatını Pakistanlı kardeşlerimizle yaptığımız anlaşma çerçevesinde gerçekleştirdik. Umudumuz, dileğimiz bunun burada kalmayıp, benzer bir şekilde sadece gemiler değil, gemilerin değişik versiyonlarını da kullanmak suretiyle bu çalışmamazı sürdürmemiz gerekiyor. Tank konusundaki çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bizzat Cumhurbaşkanımızın takip ettiği çalışma bu. 'Gökbey' genel maksat helikopterinin tanıtımı yapıldı. Oradaki çalışmalar da umut verici şekilde devam ediyor, seri üretimini bekliyoruz" dedi.



15 TEMMUZ'DAN SONRA 100 PİLOTUN 80'i GİTTİ



FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra mevcut 100 pilotun 80'inin de gittiğini belirteren Bakan Akar, "Önümüzdeki en önemli karşılaşabileceğimiz konu, F-35'lerin bir şekilde mülkiyetimize geçtiğinde toplam 100'den fazla uçağımız olacak. Bunların bakım ve onarımı da yine burada gerçekleşecek. Bununla ilgili çalışmalarımız da sürüyor. Bugüne kadar hem bu fabrikada hem de diğer fabrikalarımızda çok büyük çok ciddi işler yapıldı. Bunların çok daha iyisi yapılacak. F-16'lar her ne kadar bizim üretimimiz olmasa da pilotlarımız gerçekten bu milletimizin her bir ferdinin gördüğünde, duyduğunda, dinlediğinde tüylerinin diken diken olacağı şekilde büyük bir başarı ile kullandı. Bizim pilot sayısında zaten sıkıntımız vardı. Hain darbe girişiminden sonra o sıkıntımızın üstüne yüzde 80'i daha gitti. Yani elimize 100 pilot vardı. Çok ciddi pilot sıkıntımız vardı 15 Temmuz öncesi. O, 100 olan pilotun 80'i de gitti. Buna rağmen bir pilot 5 pilotun işini yapmak suretiyle, müthiş bir performansla Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaçlarını, Silahlı Kuvvetlerin ateş desteğini müthiş bir şekilde sağladılar ve operasyonların başarısında önemli bir rol oynadılar" diye konuştu.



'FENERBAHÇE'NİN KAZANMASI ZOR'



Türk savunma sanayi kuruluşlarının dünya devleriyle yarışmasını görmekten mutluluk duyduğunu söyleyen Bakan Akar, şunları kaydetti:



"Ayakları yere basar şekilde ilerlememiz lazım. İçinde bulunduğumuz istikrarsız bir coğrafya var. 'Coğrafya ülkelerin kaderi' diyorlar, burada yaşayacaksınız. Biz de çevremizdekilere diyoruz ki; Türkiye de bu coğrafyanın kaderi. Bizimle beraber yaşayacaksınız. İşte bunu diyebilmek için de güçlü bir silahlı kuvvetlere, personelin tatbikatı, tecrübesi ve hemen akabinde de 'alet işler, el övünür'ü onlara verebileceğimiz araç, gereç, silah, teçhizatın önemli olduğunu vurguluyoruz. Bu manada, MSB bünyesindeki askeri fabrikalar, bakım onarım merkezlerinin modernize edilerek daha etkin ve tam kapasite hale getirmek için de harekete geçtik. Milli Savunma Bakanlığı olarak gerekli çalışmaları yapıyoruz. Gerçekten dışarıya para ödeyerek yaptırdığımız işler var. Arkadaşlarımıza biraz kızarak, serzenişte, sitemde bulunarak ortaya koyduğumuzda, 'Buna gerek yok' diyorlar, 'bize yetki verin, hepsini yaparız' diyorlar. Dolayısıyla biz özel sektöre de güvenerek, bunları yurt dışına gördermeden kendi kendimize burada yerli olarak yapmanın yollarını arıyoruz. İkincisi; bununla kalmıyoruz, yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerinin de işlerini burada, ülkemizde yaphmak için gayret gösteriyoruz. Özel ve kamuyla yaptığımız işlerde ciddi yollar aldığımızıda hepimiz biliyoruz, bundan dolayı da mutlu oluyoruz. Savunma sanayi kuruluşlarımızdan Aselsan, TAI, Roketsan'ın dünya devleriyle yarışmasını görmek de gerçekten bizim için büyük bir zevk oluyor. Fenerbahçe'nin Real Madrid'le maçı gibi bizim hoşumuza gidiyor. Fenerbahçe'nin biraz zor kazanması da, savunma sanayinin bu devlere karşı yürüttüğü mücadele de çok yüksek."

