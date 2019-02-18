(Görüntülü) BAHÇELİEVLER'DE BİR SİTE BOŞALTILIYOR (4) ek

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Doğanaz YAVUZ - İstanbul Bahçelievler’de bulunan bir site belediye tarafından boşaltılıyor. Bahçelievler Bahçelievler Mahallesi, Zeki Karsan Sokağında bulunan site belediye ekiplerince 'riskli' olduğu...