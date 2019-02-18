(Görüntülü) BAHÇELİEVLER'DE BİR SİTE BOŞALTILIYOR (2)

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Doğanaz YAVUZ - İstanbul Bahçelievler’de bulunan bir site belediye tarafından boşaltılıyor. Bahçelievler Bahçelievler Mahallesi, Zeki Karsan Sokağında bulunan site belediye ekiplerince 'riskli' olduğu...

(Görüntülü) BAHÇELİEVLER'DE BİR SİTE BOŞALTILIYOR (2)

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Doğanaz YAVUZ - İstanbul



Bahçelievler’de bulunan bir site belediye tarafından boşaltılıyor.



Bahçelievler Bahçelievler Mahallesi, Zeki Karsan Sokağında bulunan site belediye ekiplerince 'riskli' olduğu gerekçesiyle boşaltılmaya başlandı. 80 dairenin bulunduğu belirtilen sitede boşaltılan daireler mühürleniyor.

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