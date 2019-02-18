Haber-Kamera: Murat SOLAK - Doğanaz YAVUZ - İstanbul
Bahçelievler’de bulunan bir site belediye tarafından boşaltılıyor.
Bahçelievler Bahçelievler Mahallesi, Zeki Karsan Sokağında bulunan site belediye ekiplerince 'riskli' olduğu gerekçesiyle boşaltılmaya başlandı. 80 dairenin bulunduğu belirtilen sitede boşaltılan daireler mühürleniyor.
(Görüntülü) BAHÇELİEVLER'DE BİR SİTE BOŞALTILIYOR (2)
Haber-Kamera: Murat SOLAK - Doğanaz YAVUZ - İstanbul Bahçelievler’de bulunan bir site belediye tarafından boşaltılıyor. Bahçelievler Bahçelievler Mahallesi, Zeki Karsan Sokağında bulunan site belediye ekiplerince 'riskli' olduğu...
Haber-Kamera: Murat SOLAK - Doğanaz YAVUZ - İstanbul
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