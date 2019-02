(Görüntülü) Bağımsız aday 'Rockçı İmam' Tüzer: Büyük teveccüh var

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), () - ANTALYA'nın Kaş ilçesinde 'Rockçı İmam' olarak tanınan ve Bağımsız Kaş Belediye Başkan Adayı olduğunu açıklayan Ahmet Muhsin Tüzer (47), "Şu ana kadar olan çalışmalarım gösterdi ki gerçekten büyük bir teveccüh var" dedi. Kaş'a bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nde imamlık yaparken, 2013 yılında Kramp Grubu'nun gitaristi Doğan Sakin'le 'Firock' adlı müzik grubunu kurarak, rock ve tasavvuf müziğini birleştiren Ahmet Muhsin Tüzer, Kaş'ta verdiği ilk konseriyle ulusal ve uluslararası basının ilgi odağı oldu. 2013 yılında ilk single parçası 'Mevla'ya Gel'i tamamlayarak müzikseverlere sunan Tüzer, daha sonra İstanbul, Antalya, Kaş ve Finike'de konserler verdi. Yurt dışında iki kez ABD'de, bir kez de Portekiz'de üç gün üst üste konserler veren Tüzer, ilk uluslararası albümünü New York'ta bir müzik şirketi aracılığıyla çıkardı. İmamlık görevinden alınarak Balıkesir'e memur olarak atanan Ahmet Muhsin Tüzer, mahkeme kararıyla görevine döndü. Ancak Tüzer, bu kez de hakkında açılan soruşturmalar nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Kurulu kararıyla Ağustos 2018 tarihinde meslekten ihraç edildi. Ahmet Muhsin Tüzer, hakkındaki meslekte ihraç kararının iptali talebiyle Antalya 4'üncü İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Davanın reddine karar veren İdare Mahkemesi, Tüzer'in meslekten ihraç kararını da oy birliğiyle onadı. 'Rockçı İmam' adıyla bilinen Ahmet Muhsin Tüzer, sosyal medyadaki kişisel hesabından yaptığı açıklamada, Kaş Belediye Başkanlığına bağımsız aday olduğunu duyurdu. 'BAĞIMSIZ ADAYI OLARAK ÇIKMA KARARI ALDIM' Başkan adaylığıyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na () açıklamalarda bulunan Ahmet Muhsin Tüzer, "Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 20 yıl, toplamda 24 yıl devlet hizmeti yaptım. Maalesef bundan 6 ay önce Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bana karşı olan hasmane tutumu ve asılsız iddialar neticesinde çok sevmiş olduğum mesleğimden atıldım, ihraç edildim. Bu esnada 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için halkımızın bana olan teveccühü, güveni, sevgisi nedeniyle Kaş Belediye Başkanlığı bağımsız adayı olarak çıkma kararı aldım" dedi. 'BÜYÜK TEVECCÜH VAR' Sevgi meclisi, aşk meclisi kurmak ve halkın sesi olmak istediğini söyleyen Ahmet Muhsin Tüzer, "Bu anlamda başkanlığa seçildiğim takdirde her beldede irfan meclisi kurmak istiyorum. Önce konuya insandan başlamak istiyorum. Çünkü insan hakiki anlamda kamil bir sevgiye ulaştığı zaman, bütün sorunların üstesinden çok kolaylıkla gelebileceğini düşünüyorum. Biz gücümüzü sevgimizden, aşkımızdan, alıyoruz. Şu ana kadar olan çalışmalarım gösterdi ki gerçekten büyük bir teveccüh var. Belediye başkanı olduğum zaman tabii ki ben sanatçıyım. ABD'de albümüm çıktı. Sanat aşığı bir insanım. Kültür ve sanat hizmetlerine ağırlık vermek istiyorum. Kaş zaten bir dünya markası. Bu anlamda Kaş'ı festivaller beldesi, kenti yapmak istiyorum" diye konuştu. 'BAMBAŞKA BİR MECLİS HAYAL EDİYORUM' Farklı projeleri olduğunu, bunlardan birinin Uluslararası Likya Üniversitesi olduğunu anlatan Tüzer, şöyle dedi: "Çünkü eğitim, bilim, teknoloji gibi konularda e kadar ilerlersek, dünya çapında o kadar büyük markalar yaratabiliriz. Özellikle üniversitemize yurt dışından ve yurt içinden yazılım mühendisleri transfer etmek, yazılımlar üreterek dünyaya pazarlamak istiyoruz. Halkımıza her daim destek olmak, yani kadınlar meclisi, yaşlılar meclisi, gençler meclisi, her kesimden insanın söz hakkı aldığı ve kendilerini ifade ettiği, hep birlikte kararların alındığı, kolektif şuurun ortaya çıktığı bambaşka bir meclis hayal ediyorum. Bunları gerçekleştirebileceğime inanıyorum." 'GENÇLERİN UMUDU OLMAK İSTİYORUM' Müziğe aşık olduğunu, yerel sanatçılara çok ciddi destekler vereceğini vurgulayan Tüzer, şöyle devam etti: "Özellikle Kaş'ta sık sık mini konserler yapmayı düşünüyoruz. Ben de başkan olarak benim konserlerimin de devam edeceğini paylaşmak istiyorum. Kaş'ın en büyük sorunlarından biri de Kaşlılar, aileleriyle birlikte hafta sonları sportif faaliyeti seyredemiyor. Profesyonel liglerde mücadele eden bir takımımız yok. Futbolda, basketbolda, voleybolda. Profesyonel liglerde oynayan Kaş'a ait bir takım oluşturacağız. Gençler benim çok büyük umudum. Gençler sahipsiz, umutsuz. Gençlerin umudu olmak istiyorum. Onlarla projeleri paylaşarak, onların hayallerini ortaya koyarak çok anlamlı, çok güzel projeler yapabileceğimizi düşünüyorum. Bizler geleceği, en büyük yatırımı gençlerimize yaparak gerçekleştireceğiz. Bu anlamda onlarla birlikte olmaktan, onların hayallerini hep birlikte gerçekleştirmekten Ahmet Muhsin Tüzer olarak çok büyük mutluluk duyacağım."