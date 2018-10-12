(Görüntülü) Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın (1)

Ersan SAN/İSTANBUL,()- BAĞCILAR Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı. Çocuk acil bölümünde çıktığı belirtilen yangın nedeniyle hastalar tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin çalışması devam ediyor