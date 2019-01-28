(Görüntülü) Bağcılar'da "Hepimiz Meryemiz" kampanyası başlatıldı

Bağcılar Belediyesi ile Uluslararası Kudüs Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği tarafından ?Hepimiz Meryemiz? kampanyası başlatıldı.

Hz. Meryem?in yıllar önce yaşadığı sıkıntıların benzerini yaşayan Kudüslü kadınların sesini duyurmak amacıyla Bağcılar Belediyesi ile Uluslararası Kudüs Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği tarafından ?Hepimiz Meryemiz? kampanyası başlatıldı. Bu kapsamda 50 ülkede düzenlenen söyleşi, panel ve oturumlarda milletvekilleri, belediye başkanları, aydınlar, yazarlar, aktivistler, sivil toplum kuruluşları ve medya temsilcileri Kudüs?te yaşanan dramın sözcülüğünü yaptı. Kudüs?te barış için nöbet tutan Kudüslü hanımların çilesinin dile getirildiği programa UKEAD Başkanı Taner Yüncü, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve çok sayıda kişi katıldı.

KAMPANYANIN TANITIM TOPLANTISI BAĞCILAR?DA YAPILDI

28 Ocak ? 08 Mart 2019 tarihleri arasında yapılacak ve tüm dünyada aynı anda başlayacak olan çalışımın Türkiye?deki tanıtım toplantısı Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı?nda gerçekleşti. Uluslararası nitelikteki ?Hepimiz Meryemiz? kampanyasının açılış konuşmasını ise Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı yaptı.

?KUDÜSLÜ HANIMLARIN SESİNİ ETRAFINIZA DUYURUN?

Kampanyanın tanıtım toplantısında konuşan UKEAD Başkanı Taner Yüncü,? Bu kampanyanın herkes tarafından sahiplenilmesi isteğimizdir. Bunu vicdani bir görev olarak görüyoruz. Buradan sesimizi duyan herkese bu çağrıyı yapıyoruz. Kudüslü hanımların sesini duyun ve etrafınıza duyurun. Onlar aslında dünyanın vurdumduymazlığını, maddi manevi varlıklarıyla bizim adımıza haykırıyorlar? dedi.

?ARTIK MİSİLLEMEYE MİSLİYLE KARŞILIK VEREN BİR TÜRKİYE VAR?

Bağcılar belediye Başkanı Lokman Çağırıcı 21?inci yüzyılın dünyasında halen Müslümanın Müslümanı Allah Allah diyerek öldürdüğü, ölenin ve öldürenin de cihat ettiğini iddia ettiği bir süreci, yaşarken tüyleri diken diken olmaması gerçekten çok acıdır. Bu düzen böyle gitmeyecek. İnşallah dünya düzeni içerisinde yerini almaya çalışan ve artık misillemeye misliyle karşılık veren bir Türkiye var. Türkiye?deki imkanlara ve cumhurbaşkanımızın liderliğindeki heyecana baktığımız zaman bizlerin sorumluluğunu çok fazla olduğunu düşünüyorum? ifadelerini kullandı.

?ANNELERİN GAYRETLERİ SONUCUNDA KUDÜS ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞACAKTIR?

AK Parti İstanbul Milletvekili, TBMM İdare Amiri ve Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan da,? Hz Meryem deyince bugünkü Kudüslü kadınlar, Gazzeli kadınlar, Nabluslu kadınlar, Ramallahlı kadınlar ve Batı Şerialı kadınlar aklımıza geliyor. Allah hepsinden razı olsun. En azından hepimizin Meryem olduğunun İstanbul?dan yapılan çağrının dünyanın her bir tarafından duyulması için yoğun gayret gösterilmesini istirham ederim. Elimizde ne kadar imkan varsa bunu duyuralım. Kardeşlerimiz önemli bir konuya parmak basıyor. İnşallah annelerin gayretleri sonucunda Kudüs özgürlüğüne kavuşacaktır? dedi.

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