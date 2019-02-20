(Görüntülü) Bacayı temizlemek isterken evi yaktı

Manisa'nın Selendi ilçesinde, iki katlı bir binanın çatısı ve üst katı, baca temizliği sırasında çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Alevler alt kata sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Selendi'nin kırsal Karabeyler Mahallesinde yaşayan 52 yaşındaki Nazmi Gürbüz, bugün saat 12.00 sıralarında, Kafalar Sokak'taki iki katlı evinin bacasını temizlemek için çalışma yapmaya başladı. Gürbüz, tıkanan bacadaki kurumları yakarak yok etmek istedi. Bu sırada yanan kurum parçalarından bir kısmı evin içine düşerek yangına neden oldu. Alevler kısa sürede binanın ikinci katını sardı. Komşuların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, su sıkarak alevleri, alt kata sıçramadan söndürdü. Binanın çatısı ve üst katı kullanılmaz hale geldi. Nazmi Gürbüz ve eşi 50 yaşındaki Fadime Gürbüz, evlerinin yanışını gözyaşları içinde izledi. Gürbüz çiftini yakınları teselli etmeye çalıştı.

Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.