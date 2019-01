(Görüntülü) Babasının öldürdüğü Diğdem'in köpeği 'Şans'a hayvanseverler sahip çıktı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde döner ustası babası Hasan Uslu'nun (55) elleriyle boğup, cesedini, bıçakla parçalara ayırdıktan sonra ormanlık alana gömdüğü Diğdem Uslu'nun (32) köpeği 'Şans'a hayvanseverler sahip çıktı. Baba kurbanı olan oryantal Diğdem Uslu'nun labrador retriever cinsi 2 yaşındaki köpeği 'Şans', Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği tarafından koruma altına alındı. Dernek Başkanı Sevinç Cebeci, 'Şans'a sahip çıktıklarını belirterek, "Biz Şans'ı yalnız bırakmadık, sahiplendik. Ona kendi evladı gibi bakacak, ölen sahibinin verdiği sevgiyi verebilecek, yaşadığı sıkıntılarından uzaklaştıracak bir yuva arıyoruz" dedi. 'ŞU AN TRAVMADA' Diğdem Uslu'nun hayvansever biri olduğunu ifade eden Cebeci, şunları söyledi: "Yattığı yerde huzur içinde olsun istiyoruz. İnsanlara da hayvanlara da çok değer veren bir arkadaştı. Keşke canından olmasaydı keşke bu hayvan sahipsiz kalmasaydı. Ama şu an sahipsiz değil. Bizim korumamız altında ve evde bakılmakta. Bütün bu olaylar, 'Şans'ın gözü önünde gerçekleştiği için şu an travmada. Bize geldiğinde sürekli ağlayıp, inleyip, çıkmak istiyordu. Erkek gördüğü zaman korkuyordu. Daha çok kadınlara yaklaşıyordu. Şu an biraz daha iyi. Yaşadıkları kolay değil. Sahibi gözü önünde öldürüldü. Sahiplenecek arkadaşın ona çok iyi baktığında bunları aşacağına inanıyorum. Sevgi her şeyin ilacıdır." CENAZESİ KIZ KARDEŞİNE TESLİM EDİLECEK Öte yandan Diğdem Uslu'nun İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda bulunan cenazesinin otopsi işlemlerin ardından İstanbul'da üniversite öğrencisi olan kız kardeşi Özlem Uslu'ya teslim edilerek, memleketi Eskişehir'de toprağa verileceği bildirildi.

