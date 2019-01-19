(Görüntülü)Baba ve kızı silahlı saldırıdan yara almadan kurtuldu

KARAMAN'da Yasin B. (36) ve kızı Beyza'nın (10) içinde bulunduğu kamyonete, husumetli oldukları Rafet B. (20) tarafından ateş açıldı. Baba ve kızı koltuğa yatarak saldırıdan kurtuldu.



Olay, saat 13.00 sıralarında Alacasuluk Mahallesi 547 Sokak'ta meydana geldi. Yasin B. evine doğru giderken, kullandığı 70 DY 134 plakalı kamyonetin önü, husumetli olduğu öne sürülen Rafet B. (20) ve annesi Gülşen B. tarafından kesilmek istendi. Ancak Yasin B. Durmayıp yoluna devam etti. Bu sırada Rafet B. tüfekle araca ateş açtı. Araca çok sayıda saçma isabet ederken, Yasin B. ve kızı Beyza koltuğa yatarak saldırıdan yara almadan kurtuldu.



​İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, Rafet B.'yi suç aleti tüfekle birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Beyza B., olayın şokunu uzun süre üzerinden atamadı.



İki aile arasında geçen yıl 1 Ekim günü satır ve sopaların kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralanmıştı.





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