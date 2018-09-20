(Görüntülü) Azeri iş adamı cinayetinde "1 milyon dolar" iddiası

Çağatay KENARLI, İstanbul - AZERİ iş adamı Etimat İsmayilov dün gece 22.30 sıralarında ofisinde uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. İsmayilov'u öldüren saldırgan Gözel Damirov dün gece şoförü ile birlikte Beşiktaş'ta polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne gece saatlerinde getirilen Gözel Damirov ve şoförünün ifadeleri alınmaya başladı. Damirov emniyetteki ilk ifadesi de ortaya çıktı. DEVİR YAPILMASI İÇİN BULUŞTULAR İddiaya göre, ortak olan ve aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu öğrenilen Azeri işadamı Etimad İsmayilov ve Gözel Damirov, İsmayilov'un Florya'da bulunan ofisinde sabah satlerinde buluştu. İkili bir süre sonra bir teknoloji şirketiyle ilgili alacak verecek meselesiyle ilgili tartışma yaşadı. 1 MİLYON DOLARLIK ALACAK İDDİASI Azeri işadamı Etimad İsmayilov iddiaya göre, alacağına karşılık Gözel Damirov'dan bir AVM'de bulunan yaklaşık 1 milyon dolar değerindeki yüzde 2'lik hissesini kendisine devretmesini istedi. Gün içinde devir işlemi yapılmayınca ikili akşam saatlerinde tekrar biraraya geldi ve ikili arasında yeniden tartışma yaşandı. EVE GİDİP CİNAYET SİLAHINI ALDI Bunun üzerine Gözel Damirov, İsmayilov'un ofisinden ayrılarak Yeşilyurt'ta bulunan evine giderek saldırıda kullandığı 'Glock' tabancayı alarak akşam saatlerinde İsmayilov'un ofisine geldi. Hisse devri yapılmayınca ikili arasında yeniden tartışma başladı. Gözel Damirov, yanında getirdiği tabancayı çekerek İsmayilov'u başından 2, kalbinden 1 mermiyle vurularak ağır yalaradı. Azeri işadamı kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. POLİS, PLAKADAN ARACI BULDU Gözel Damirov silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçtı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri Damirov'un kullandığı aracın plakasını belirleyerek aracın Beşiktaş'ta olduğunu tespit etti. Polis ekipleri, saat 01.00 sıralarında Damirov'un aracını bularak şoförünü gözaltına aldı. Araçta yapılan aramalarda saldırıda kullanılan tabanca ele geçirildi. Polis ekipleri, Gözel Damirov'un Etiler'de bir adreste olduğu belirlemesi üzerine kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. EMNİYETTEKİ İLK İFADESİNDE; 'BENİ VURACAĞINI DÜŞÜNDÜM, ONDAN ÖNCE DAVRANDIM' Damirov'un, ifadesinde de Azeri iş adamı Etimad İsmayilov ile aralarında bulunan alacak verecek meselesi sebebiyle tartıştıklarını söylediği öğrenildi. Gözel Damirov'un tartışmanın büyümesi üzerine alacağına karşılık bir AVM'de kendisinin yaklaşık 1 milyon dolar değerindeki yüzde 2'lik hissesinin devrini yapamadığı için İsmayilov'un kendisini vuracağını düşündüğü için ondan önce davranarak onu vurduğunu söylediği kaydedildi. Gözel Demirov ve şoförünün Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.